Власти продлевают программу по льготному кредитованию

Представители правительства сообщили о том, что ими было принято решение выделить ещё 10.5 миллиардов рублей на поддержание программ по льготному автомобильному кредитованию проектов «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Средства будут использованы в будущем году.

Чиновники отметили, что условия кредитования по этим продуктам останутся прежними. Желающим сэкономить на приобретении машины, нужно будет выбирать из ряда отечественных транспортных средств, стоимостью до миллиона рублей.

Напомним, что впервые кредиты по таким программам заработали в Российской Федерации 4 года назад. Они дают возможность покупателям до 10 процентов от первого взноса. Для жителей Дальнего Востока предусмотрена скидка в 25 процентов. Это рациональная мера, позволяющая вытеснить зарубежные подержанные автомобили с рынка региона, успешно продвигая отечественную продукцию.

Отметим, что в этом году стоимость автомобиля, который можно взять в кредит по льготным программам, сократилась на треть, с полутора до миллиона рублей. Соответственно, перечень доступных позиций существенно сократился. Господдержка практически полностью направлена на реализацию продукции АвтоВАЗа.