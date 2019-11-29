Власти Москвы против скидок на штрафы за парковку

Представители столичной мэрии резко раскритиковали не так давно внесённое предложение о введении скидки на оплату штрафов за неправильную парковку. Отметим, что энтузиасты хотели добиться введения скидки на 50 процентов.

По словам чиновников, сумма санкций в случае нарушения составляет 5 тысяч рублей и она вполне оправдана. Если человек осознанно оставляет машину там, где не положено, значит, он имеет финансовые возможности оплатить штраф и, тем более, парковку. И будет несправедливо по отношению к порядочным автомобилистам, давать возможность нарушителям экономить на оплате штрафов.

Напомним, что предложение о введении скидки внесли представители профильной комиссии Московской государственной Думы. При этом, распространяться такая привилегия должна была лишь на тех нарушителей, которые оплачивали штрафы в течение 20 дней с момента постановления.

Напомним, что сейчас на столицу не распространяется льготная система на оплату штрафов с пятидесятипроцентной скидкой в случае, если погасить задолженность автомобилист хочет в течение 20 дней. Хотя, это правило утверждено на законодательном уровне и соответствует федеральному КоАП.