Venucia Xing: кроссовер от Nissan и Dongfeng с огромным тачскрином внутри

Бренд Venucia, созданный совместными усилиями компаний Nissan и Dongfeng, представил в Гуанчжоу (Китай) свой новый кроссовер. Автомобиль получил название Xing. Его продажи стартуют в «Поднебесной» в 2020 году.

Новый 5-местный «паркетник» разработан на архитектуре VSA, которая, в свою очередь, построена с использованием наработок альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По габаритам новый Venucia Xing сопоставим с российским Nissan X-Trail. Длина кроссовера составляет 4691 мм, ширина –1905 мм, высота – 1694 мм, а размер колесной базы равен 2756 мм.

Дизайн новинки выполнен в стиле прототипа Venucia The V, дебютировавшего весной этого года, и практически не отличается от концепта. В интерьере кроссовера появился «усеченный» руль, виртуальная приборная панель размером 12,3-дюйма, а также «мультимедийка» с 15,6-дюймовым дисплеем и голосовым управлением. В арсенал Xing также вошли: панорамная крыша, климат-контроль, шесть подушек безопасности и адаптивный «круиз».

Под капотом Venucia Xing скрывается 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Привод, судя по всему, будет только передним. О нем производитель пока умалчивает.

Продажи нового кроссовера фирмы Venucia в КНР стартуют в первом квартале 2020 года. Цены пока держатся в секрете.