Вариаторную трансмиссию получат даже базовые версии Lada Vesta

С появлением в линейке модели Lada Vesta версии с бесступенчатым вариатором маркетинговая стратегия «АвтоВАЗа» может измениться. Об этом в очередном выпуске передачи «В самом деле» сообщил представитель пресс-службы отечественного автогиганта Стас Березий.

По словам ведущего, «в отличие от XRay, новая трансмиссия будет ставиться не только на топ-версии «Весты», но и на базовые комплектации. И сразу на все семейство – от седана до SW Cross».

Судя по всему, такое решение было принято после того, как вышедшая летом этого года Lada XRay Cross с вариатором стала значительно популярнее других исполнений этой модели, в том числе с МКПП.

На этой неделе в Сети появились первые «живые» фото обновленной Lada Vesta, оснащенной бесступенчатым вариатором и новым 116-сильным мотором.