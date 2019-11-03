В Сети вспомнили о комфортном УАЗ «Астеро» с мотором V8

Пресс-служба российского автомобильного концерна «УАЗ» продолжает серию воспоминаний о своих самых интересных моделях, многим из которых так и не удалось закрепиться в серийной линейке марки. На сей раз пришел черед модели УАЗ-3128 «Астеро».

Автомобиль дебютировал на Московском международном автосалоне (ММАС-1997), а его мелкосерийную сборку после презентации наладили на мощностях экспериментального предприятия в Петербурге. Спустя некоторое время «Астеро» встал на конвейер второй сборочной площадки – в Чите.

Автомобиль выделяется среди остальных моделей «УАЗ» трехдверным кузовом, выполненном из стеклопластика, который был установлен на стальной каркас. Первоначально этот автомобиль комплектовался 2,9-литровым 100-сильным агрегатом УМЗ-421 и 4,25-литровым V8 ЗМЗ-511, выдающим 147 «скакунов». Позже моторную гамму этой модели дополнил мотор ЗМЗ-406.

УАЗ-3129 «Астеро» постарались сделать максимально комфортным. Уже в стартовой версии автомобиль комплектовался регулируемой по вылету и углу наклона рулевой колонкой, ГУР, мощным отопителем, а в качестве опции предлагались: кондиционер, сиденья с кожаной обивкой и электрорегулировками, и даже люк.