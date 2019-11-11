В Самаре на продажу выставили 97-летний кабриолет Ford

На популярной интернет-доске объявлений на продажу выставлен раритетный автомобиль Ford Model T 1922 года выпуска. Стоимость машины, возраст которой перевалил отметку в 97 лет, составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Согласно объявлению, машина находится в хорошем состоянии и полностью укомплектована. Приводит в движение кабриолет 2,9-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, выдающий 20 лошадиных сил. Связку ему составляет 2-скоростная коробка передач планетарного типа. Привод – на задние колеса, а тормоза – механические.

Нынешний владелец автомобиля также сообщает, что в его распоряжении есть все документы, которые необходимы для законного передвижения машины по дорогам общего пользования – машина стоит на учете в ГИБДД.

Напомним, что линейка автомобилей Ford Model T сходила с конвейера в период с 1908 по 1927 годы. За 19 лет суммарно было выпущено более 15 миллионов автомобилей.