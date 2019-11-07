В Россию привезут 7-местный Volkswagen Tiguan Allspace

Компания Volkswagen готовит к выводу на российский авторынок новую версию популярного кроссовера Tiguan с приставкой Allspace. Накануне в базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на данный вседорожник в 5-местной и 7-местной модификациях.

Напомним, что продажи в Европе VW Tiguan Allspace стартовали весной 2017 года. Планировалось, что кроссовер доберется до России в 2018-м году, но в итоге кроссовер до нашей страны так и не добрался.

В сравнении со стандартным «Тигуаном» удлиненная версия Allspace имеет колесную базу размером в 2787 мм (+106 мм).

Для нашего рынка кроссовер будет предложен в двух модификациях: с 2-литровым бензиновым турбомотором TSI на 180 и 220 лошадиных сил. Пару этому агрегату составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия и система полного привода.

По предварительным данным, локализация удлиненного VW Tiguan в России не планируется. Кроссовер будут поставлять к нам из Мексики.

Продажи новинки должны стартовать в России в конце 2019 – начале 2020 года. Цены на версию Allspace объявят ближе к началу реализации этой модели.