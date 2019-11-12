В Россию привезли «убийцу» ГАЗели от китайской JAC

Китайская автомобильная марка JAC планирует начать продажи в России двух новых моделей – микроавтобуса и фургонов Sunray. Новинки сейчас ожидают очереди на получение сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Автомобили JAC Sunray, собирающиеся отправиться на сертификацию в ближайшее время, прибыли в Москву в эту субботу, 9 ноября. Все машины представляют собой автомобили 2019 модельного года, о чем говорит хромированная радиаторная решетка, которой не было у их предшественников.

Отметим, что «убийцами» ГАЗели автомобили JAC Sunray окрестили в Белоруссии, где эти машины выпускаются под шильдиками «МАЗ» и с местными комплектующими. По факту же конкуренции не произошло – белорусско-китайские автомобили оказались на 7 тысяч 500 рублей (234 тысячи российских рублей) дороже, чем ГАЗель».

В России цены на JAC Sunray пока не объявлены. Пока известно лишь, что продавать машины будут с 2,8-литровый 150-сильный турбодизелем, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП.