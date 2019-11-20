В России выросла доля автомобилей с АКПП

Согласно официальной статистике, с начала текущего года в Российской Федерации было реализовано более 700 тысяч новых транспортных средств, оснащённых коробкой передач автоматического типа. На долю таких машин пришлось 59 процентов от общего числа проданных легковушек.

Кроме того, аналитики утверждают, что рыночная доля машин с автоматической трансмиссией постепенно растёт и уже который год подряд соотношение превышает уровень в 50 процентов. Это говорит о том, что популярный миф о том, что в России больше любят машины с механической коробкой передач, постепенно отходит в прошлое.

Напомним, что ранее стало известно, что самыми популярными машинами с автоматом по итогам 9 месяцев текущего года стали модели таких марок, как Kia, Hyundai и Toyota. Что касается столицы, то самой популярной машиной там, исходя из последних октябрьских продаж, стал автомобиль Kia Rio. На нём свой выбор в прошлом месяце остановило более тысячи человек.