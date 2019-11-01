В России вырос спрос на подержанные люксовые машины

Согласно официальной статистике, за 9 месяцев текущего года на территории Российской Федерации увеличился спрос на подержанные машины в сегменте Люкс почти на 7 процентов. Эти данные предоставило агентство Автостат.

Как оказалось, самыми популярными респектабельными машинами на вторичном рынке являются модели бренда Bentley. С начала года их купило больше 500 россиян. На втором месте, уступая всего на 13 машин, находится Mercedes-Benz Maybach S-Class. В тройку лидеров удалось попасть и премиальной Maserati. Машины с пробегом были распроданы в количестве 118 единиц.

По данным на середину прошлого месяца, на территории Российской Федерации всего зарегистрировано более 13 тысяч 400 экземпляров дорогостоящих люксовых машин.