В России стартовали продажи обновленного Toyota C-HR

Компания Toyota выводит на российский авторынок обновленный кроссовер C-HR. Новинка уже доступна в качестве предзаказа во всех дилерских центрах японской марки в РФ.

Стоимость базовой комплектации «паркетника» начинается от 1 миллиона 828 тысяч рублей. За «топовую» версию кроссовера просят от 2 миллионов 168 тысяч рублей. Цены соответствуют тем, за которые C-HR продавался до обновления.

Новый C-HR оснастили модернизированным передним бампером с широкой радиаторной решеткой, а также декоративной накладкой в цвет кузова. «Противотуманки» переехали на ступень выше, находясь теперь ближе к боковым границам машины. В корме изменения затронули форму задних фонарей, между которыми расположилась накладка.

В рамках обновления новая Toyota C-HR во всех комплектациях получила мультимедийную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, помимо которой для покупателей также доступна аудиосистема JBL с девятью динамиками и усилителем последнего поколения.

Приводит в движение новый C-HR для России 2-литровый бензиновый атмосферный мотор, а также 1,2-литровый турбированный агрегат. Привод может быть как передним, так и полным. Связку обоим двигателям составляет бесступенчатый вариатор.