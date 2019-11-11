В России растут продажи китайских автомобилей

В прошлом месяце на территории Российской Федерации в общей сложности было реализовано 4 тысяч 112 экземпляров новых китайских транспортных средств.

На этом основании, можно рассчитать, что чистый прирост по сравнению с результатами прошлого года за аналогичный месяц составил 14,8 процента. Эти данные подтверждают специалисты агентства Автостат. Самой большой популярностью пользуются машины бренда Haval. За прошлый месяц было продано более полутора тысяч единиц. Более, чем на 500 экземпляров отстаёт бренд Geely. На третьем месте расположилась фирма Chery с результатом в 676 автомобилей.

Помимо этого, в десятку самых продаваемых машин из Поднебесной вошли такие модели, как Lifan, DFM, Foton и прочее. Что касается общей годовой статистики, то с начала года в России было реализовано более 30 тысяч новых китайских легковушек.