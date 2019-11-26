В России продают мотоцикл за 11,5 млн рублей

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже одного из тридцати эксклюзивных мотоциклов Confederate Combat Fighter G51 Black Flag, за который просят 11 миллионов 500 тысяч рублей.

Заявленный пробег байка 2017 года выпуска составляет, согласно информации опубликованной в объявлении, 1 километр. Приводит в движение мотоцикл 2,2-литровый 200-сильный двигатель, корпус которого выполнен из прозрачного материала, через который можно наблюдать за движением механизмов. Максимальная скорость составляет 265 километров в час.

«Единственный из ввезенных в РФ мотоциклов ограниченной сери из 30 мотоциклов Confederate Combat Fighter G51 Black Flag. Последний собранный командой Matt Chambers до продажи бренда Confederate», – говорится в объявлении.

По словам продавца, мотоцикл абсолютно новый и полностью готов к эксплуатации.