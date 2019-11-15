В России подорожал кроссовер Chery Tiggo 4

Компания Chery повысила цены двух комплектаций своего кроссовера Tiggo 4 в России. Автомобиль подорожал в новой версии Cosmo, которую начали продавать в нашей стране всего два месяца назад. Увеличение стоимости по сравнению с предыдущим прайсом составило 10 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла и с комплектацией Techno, за которую отныне просят 1 миллион 109 тысяч 900 рублей. В ней Chery Tiggo 4 оснащается 2-литровым двигателем на 122 лошадиные силы, работающим в связке с бесступенчатым вариатором.

Две другие комплектации – Start и Comfort – сохранили предыдущие цены. Их предлагают покупателям в РФ по стоимости от 899 тысяч 900 и 1 миллиона 29 тысяч 900 рублей соответственно.

Отметим, что модели Chery Tiggo 4 является самой популярной в линейке китайского автопроизводителя.