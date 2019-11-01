В России подешевели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen снизила цены на две свои модели, представленные на российском авторынке. Дешевле стали пикап Amarok и кроссовер Tiguan.

По информации издания «Цена Авто», стоимость VW Amarok снизилась только в стартовой версии Highline, в которой данная модель идет с 3-литровым «дизелем» на 258 «лошадей» и «автоматом». Данная модификация сбросила 273 тысячи рублей, что соответствует -7,3% от предыдущей цены. Сейчас стоимость кроссовера составляет 3 миллиона 474 тысяч 900 рублей. Цены на пикап в других комплектациях остались прежними.

Ценник компактного кроссовера VW Tiguan упал на сумму от 50 до 110 тысяч рублей, но также только в определенных комплектациях. Стоимость версии Sportline теперь составляет 2 миллиона 469 тысяч рублей, что на 50 тысяч рублей дешевле, чем раньше.

При этом большая часть модификаций Offroad с полным приводом подешевела на 60 тысяч рублей и продаваясь сейчас от 1 миллиона 769 тысяч рублей. Наибольшему снижению цены подверглась версия Connect (110 тысяч рублей) – отныне её ценник составляет 1 миллиона 749 тысяч рублей. Остальные комплектации «Тигуана» в цене не изменились.