В России начались продажи обновленного Lexus GX 460

Компания Lexus приступила к продажам на российском авторынке обновленного внедорожника GX 460 2020 модельного года. Новинка предлагается покупателям в трех комплектациях и с одним опциональным пакетом по ценам от 4 миллионов 565 тысяч до 5 миллионов 61 тысячи рублей.

Визуально отличить новый GX 460 от дореформенной модели можно по увеличившейся решетке радиатора, получившей обновленный узор, модернизированной головной оптике с L-образными ДХО, а с пакетом Sport экстерьер внедорожника дополнительно обзавелся спортивной насадкой выхлопа, аэродинамическими накладками на бамперах и 18-дюймовыми затемненными колесами.

Как и дореформенная модель, новый Lexus GX 460 приводится в движение за счет 4,6-литрового бензинового агрегата V8, выдающего 296 лошадиных сил при 438 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 6-скоростной «автомат», полный привод и 2-диапазонная «раздатка».

В арсенал новинки вошли: система мониторинга давления в покрышках, 2- или 3-зонный «климат» в зависимости от комплектации, обогрев передних сидений, датчики света и дождя, адаптивный «круиз», мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем и многое другое.

Первые «товарные» автомобили уже добрались до дилерских центров Lexus в России.