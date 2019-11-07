В России хотят отменить штраф за среднюю скорость

Представители комитета Государственной Думы поддержали законопроект, который касается введения запрета на штрафы за превышение средней скорости движения, зафиксированное с помощью нескольких камер.

Согласно информации, указанной в данном документе, законопроект разрешит фиксировать нарушения правил дорожного движения только в одном конкретном участке, где установлена только одна камера. По словам инициаторов проекта, использование такого термина, как «средняя скорость» является некорректным.

Соответственно, использовать подобный метод просто недопустимо на государственном уровне. Кроме того, депутаты высказали свой протест против установок камер дорожного движения, фиксирующих пересечение сплошной линии на участках, где находится въезд или выезд из тоннеля.

А вот в государственной автоинспекции не согласны с этим законопроектом. В ГИБДД полагают, что наличие штрафов за среднюю скорость дисциплинирует водителей, ведь им приходится соблюдать скоростной режим даже на участках, где не установлены камеры. Напомним, что первые комплексы фиксации по обнаружению средней скорости движения автомобилей начали устанавливать в стране 6 лет назад. В настоящий момент в России функционирует больше 1000 таких устройств.