В России готовят новую платную трассу

Строительство новой платной трассы будет происходить в несколько этапов. Уже известно, что предположительный размер инвестиций составит 550 миллиардов рублей. Дорога будет носить название Москва-Казань.

Совсем недавно премьер-министр нашей страны одобрил начало строительства новой трассы. В течение ближайших четырёх лет будут выполняться работы по возведению современного дорожного покрытия на участке от столицы и до Владимира, минуя центр Казани. Средний участок должен быть сдан уже через 7 лет.

Напомним, что последние месяцы стали судьбоносными для этой трассы. Дело в том, что оставалась большая вероятность того, что новой платной трассы вообще не будет. Оппоненты инициаторов полагали, что дешевле и быстрее было бы проложить новую дорогу только до Владимира, после чего провести точечную реконструкцию трассы М7. Однако, власти всё-таки решились на крупномасштабный проект.