В России чаще всего интересуются Kia с Hyundai, но покупают Lada

Рост цен на автомобили в России заставляет российских покупателей приобретать не те автомобили, которые они бы хотели. К такому выводу пришли в рамках совместного исследования Google Россия и аналитики компании Ipsos.

Изучив поисковую активность в интерьере и опросив потребителей, которые приобрели новые или подержанные машины в первом полугодии 2019 года, было выявлено следующее:

В 42 процентах случаев покупатели в России приобретают автомобиль вследствие улучшения своей «экономической ситуации»;

В 16 процентах случаев покупку провоцирует карьерный рост с увеличением зарплаты;

В 13 процентах россияне покупают автомобиль при появлении ребенка в семье;

В 6 процентах – свадьба;

На остальные варианты приходится 20% случаев.

При этом по количеству запросов в интерьере при поиске новой или подержанной машины россияне чаще всего интересуются автомобилями марок Hyundai и Kia. За ними располагаются: Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Audi, Skoda и Lada. В итоге же, те, кто рассматривал в Сети корейские, французские и немецкие автомобили, в конечном счете приобретают машины Lada. На втором месте идет Kia, а ТОП-3 замыкает Hyundai. В ТОП-10 по этому показателю также вошли: Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Skoda и Ford.