В Петербурге стартовала сборка новой Toyota RAV4

Компания Toyota объявила о старте производства нового, пятого по счету поколения своего популярного кроссовера RAV4 в России. Сборка автомобиля ведется на мощностях предприятия марки в Петербурге.

Для организации производства нового «РАВ4» в РФ потребовалось существенное изменение работы завода, в том числе увеличение уровня автоматизации. Так, при переходе на глобальную платформу TNGA в цехе сварки были установлены 133 робота, что повысило уровень автоматизации с 56 до 67 процентов.

Объем инвестиций в производство новых моделей Toyota, в том числе RAV4, в России составил порядка 4 миллиардов 800 миллионов рублей.

Что касается самого кроссовера, то он доступен для предзаказа в РФ еще с 30 октября. Новый RAV4 предлагается покупателям по цене от 1 миллиона 756 тысяч рублей. В этой версии новинка комплектуется 2-литровым бензиновым мотором, передним приводом и 6-ступенчатой МКПП. За «топовую» комплектацию просят 2 миллиона 661 тысячу рублей с 2,5-литровым двигателем, 8-скоростным «автоматом» и полным приводом.