В патрульных автомобилях установят камеры

Столичные власти вновь решили провести очередной эксперимент над автомобилистами. Так, стало известно, что теперь патрульные автомобили будут оснащаться новыми камерами, которые помогут фиксировать различные нарушения ПДД, включая превышение скоростного лимита.

Стоит отметить, что нововведения назначены на будущий год. Техника для автомобилей является инновационной разработкой и носит название «Оракул». В настоящий момент техника проходит процедуру сертификации в федеральном реестре. Ожидается, что все необходимые документы будут готовы уже до конца текущего года.

Принципиальным отличием новых комплексов является то, что они смогут работать прямо из салонов патрульных машин. Более того, скорость передвигающихся ТС камеры смогут фиксировать, даже если само авто находится в движении. В скором времени функционал камер будет расширен. Уже сейчас устройства могут работать не только в отношении одного объекта, а охватывать все автомобили, которые двигаются параллельно и навстречу. Дальнейшее усовершенствование прибора зависит от того, какие требования предъявят в ведомстве к продукции отечественного производителя.