В Москве увеличилось количество электробусов

Несмотря на то, что легковые электрокары в нашей стране «приживаются» достаточно сложно, коммерческий общественный транспорт модернизируется с большим напором и уверенностью.

Так, официальные власти Москвы сообщили, что теперь в столице курсирует в общей сложности 16 электробусных маршрутов. Дело в том, что в ход было запущено ещё две линии, новые электробусы ходят с номерами т34к и 791. Для того, чтобы сделать эксплуатацию такого транспорта возможной, властям пришлось значительно модернизировать инфраструктуру и установить новые зарядные станции.

Мэрия заявляет, что на достигнутом останавливаться не спешит, и собирается открыть ещё больше электробусных маршрутов. В общей сложности сейчас на территории столицы функционирует 245 единиц экологически чистого транспорта.

Напомним, что вместительность стандартного электробуса составляет 85 человек, 30 из них – сидячие. В салоне установлен климат-контроль, спутниковая навигация, есть разъёмы для комфортной зарядки гаджетов. Более того, в электробусах бесплатно распространяется Wi-Fi. До конца года власти планируют увеличить количество такого транспорта вплоть до 3 сотен.

Согласно международной статистике, в Европейском рейтинге именно Москва лидирует по количеству используемых электробусов в городе.