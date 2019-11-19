В Москве состоялась официальная презентация Toyota RAV4

Несколько дней назад в столице России прошла официальная презентация автомобиля Toyota RAV4 в новой генерации.

В глаза сразу бросается дизайн. Он стал более агрессивным и современным. Широкие накладки на нижней части кузова выполнены из пластика, однако, выглядят весьма массивно. Форма колёсных арок нестандартная и красиво вписывается в экстерьер. В базовую модификацию попали светодиодные фонари, а также девятнадцатидюймовые диски, чего в серии бренда на отечественном рынке никогда не было.

В основе нового поколения положена платформа TNGA. Под капотом будет работать двухлитровый мотор в сочетании с вариаторной коробкой передач. Машине положен полный привод. В самой дорогой версии машина будет работать за счёт мотора на 2.5 литра, который сочетается с трансмиссией автоматического типа на 8 ступеней. Фирма выпустила и гибридные модификации, но в нашу страну они не приедут, что является весьма рациональным решением, учитывая статистику рынка.