В Китае представлен кроссовер Skoda Kamiq GT

Компания Skoda в рамках специального мероприятия в Китае представила кроссовер Kamiq GT. Как и в случае с моделью Kodiaq, версия GT будет продаваться исключительно на рынке «Поднебесной».

Разработкой Kamiq GT занимались совместно сразу две дизайн-студии «Шкоды»: головной и местной. От обычного кроссовера новая модификация отличается увеличившейся на 19 мм длинной из-за других бамперов, в то время как ширина и колесная база остались без изменений. В профиль можно заметить, что угол наклона крыши к задней части несколько снизился, но не так драматично, как это происходит с купе-кроссоверами.

В передней части изменений больше – версия GT обзавелась зауженной головной оптикой, другой решеткой радиатора, агрессивным бампером и бумерангоподобными ДХО. Экстерьеру добавили и хромированных деталей – все как любит местная публика.

Новый Skoda Kamiq GT для китайского рынка построен на устаревшей архитектуре PQ25, поэтому не имеет ничего общего с европейской версией этой модели.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но, по последним слухам, под капот Kamiq GT установят 1,2- и 1,5-литровые турбомоторы на 100 и 116 лошадиных сил. Связку им составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.