В ГИБДД согласились давать права несовершеннолетним

Представители ГИБДД России сообщили о том, что поддерживают идею выдачи водительских прав несовершеннолетним россиянам. Однако, в этом случае они должны пройти обширный курс обучения, а требования к их знаниям должны быть повышены.

Эксперты ведомства отметили, что тема выдачи удостоверения семнадцатилетним подросткам чрезвычайно щепетильна. Многие утверждают, что дети всё равно садятся за руль в этом возрасте, хотя не имеют никакого права на это. И, если бороться с этим сложно, то почему бы не разрешить управление ТС на законодательном уровне, возлагая на 17-летнего водителя аналогичные обязанности и ответственность в случае возникновения ДТП, что и на совершеннолетнего.

По предварительным данным, если закон всё-таки утвердят, то несовершеннолетние должны будут проходить курс обучения сроком не в 3 месяца, а гораздо дольше. До 14 лет получить знания можно будет в ЮИД, а позже – в юношеских автомобильных школах.

Напомним, что концепция по созданию ЮИД подразумевает формирование 41 тысячи отрядов инспекторов юного возраста. В общей сложности в этом движении планируется участие до 500 тысяч человек по всей стране.