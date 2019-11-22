В ГИБДД изучат участки дорог, на которых разрешён обгон

Представители профильного ведомства выступили с инициативой провести тщательное обследование всех участков дорог, где разрешён обгон по правилам дорожного движения. Это позволит в дальнейшем избежать серьёзных аварий и смертей на дорогах.

Так, специалисты ГИБДД отметили, что исходя из официальной статистики, потенциально опасными участками дорог являются именно те, где разрешён обгон, другими словами, выезд на встречную полосу. А именно эта причина чаще всего становится виной смертельных ДТП. При обследовании таких участков будут проведены опыты, в рамках которых будет определено, насколько безопасно будет совершать манёвр, учитывая, что к разрешённой скорости во время обгона можно прибавлять ещё 20 километров в час.

В ведомстве утверждают, что статистика последних лет показывает, что смертность на дорогах постепенно сокращается. Но, в будущем году будет крайне сложно сдвинуть этот показатель с места, если не внедрить никаких кардинальных изменений.

Напомним, что не так давно представители ООН отметили, что основными причинами смертности на дорогах России являются пьяная езда, использование гаджетов за рулём и недостаточное знание правил дорожного движения.