У Honda Civic больше нет виртуальных кнопок

Вышла обновлённая модификация автомобиля Honda Civic. Как оказалось, машина лишилась виртуальных кнопок.

Первым рынком для обновлённого автомобиля стали Соединённые Штаты Америки. Теперь новинка добралась и до Старого света. Фирма значительно видоизменила дизайнерские решения, а также исключила сенсорные кнопки, оставив привычные нам физические. Кроме того, в салоне теперь используются другие материалы.

В последнее время многие марки отказываются от сверх инновационных решений в пользу старых и проверенных. Так дело обстоит и с виртуальными кнопками. Автовладельцы неоднократно указывали на то, что пользоваться ими не всегда удобно и очень часто они случайно нажимают то, что не хотели. Похоже, производитель всё-таки решил прислушаться к жалобам и отказался от сенсорных клавиш.

Технические характеристики остались прежними. В базе машина получит мотор с мощностью в 126 лошадиных сил. Первые заказы на авто можно будет оформить уже в начале декабря.