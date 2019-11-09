Toyota Wildlander: названы характеристики клона Toyota RAV4

Японская Toyota представит 22 ноября на автовыставке в Гуанчжоу (Китай) новый вседорожник Wildlander. Накануне в Сети появились очередные фотографии новинки, а также были рассекречены некоторые технические характеристики.

Фактически новый Wildlander представляет собой клона пятого поколения RAV4. Габариты автомобилей – одинаковые: длина составляет 4600 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм, а колесная база равна 2690 мм. Тем не менее, дизайн кроссоверов имеет ряд отличий. Так, Wildlander досталась другая решетка радиатора, обновленные бамперы и задние фонари, а также новая головная оптика.

Технические характеристики двух кроссоверов оказались полностью идентичны. Приводят в движение как новый RAV4, так и Wildlander, 2-литровый атмосферный агрегат на 171 «силу» и гибрид на базе 2,5-литрового мотора, суммарная отдача которого равна 222 «лошадки». Связку обоим составляет вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

Напомним, что в России будут продавать только RAV4. Новая генерация этой модели уже доступна в рамках предзаказа. Товарные автомобили появятся в автосалонах «Тойота» в РФ до конца года.