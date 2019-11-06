Toyota Supra наконец-то получила механику

Когда очередное поколение автомобилей Toyota Supra было представлено общественности, многих автомобилистов поразило решение фирмы отказаться от механической коробки передач. Эксперты полагали, что именно в такой комплектации машина стала бы наиболее востребованной на рынке.

Несмотря на это, фирма никак не отреагировала на мнение потенциальных покупателей и не стала расширять модельную линейку. Но, «молитвы» были услышаны представителями тюнинг-ателье European Auto Group. Сегодня они сообщили о том, что закончили работу над первым экземпляром модели Supra нового поколения, который оснащается механической трансмиссией. Дебют новинки состоится на шоу под названием SEMA.

Стоит отметить, что в качестве коробки передач использовалось оборудование от немецкого производителя BMW. При этом, оно полностью совместимо со всеми основными узлами японского автомобиля. Независимые эксперты предполагают, что спрос на модифицированный автомобиль будет крайне высоким, так как тюнинг-ателье European Auto Group славится как раз тем, что устанавливает коробки передач на автомобили, для которых производитель этого не предусмотрел.