Toyota представила RAV4

Компания Toyota рассказала о выходе модели RAV4 в новом поколении. Разработчики утверждают, что с нововведениями характер автомобиля коренным образом изменился.

Официальная презентация шикарного внедорожника проходила в столице России в рамках уникального мультимедийного шоу. Дизайн автомобиля стал его визитной карточкой. Помимо этого, в основе авто положена новая платформа TNGA. Благодаря этому машина сможет получить систему полного привода, которая будет способствовать более устойчивому положению автомобиля на дороге.

Сам формат презентации крайне удивил не только экспертов, но и представителей средств массовой информации. Демонстрация всех возможностей новинки вызвала бурю эмоций. И это вполне заслуженно, ведь внедорожник действительно имеет ряд принципиальных отличий от своих конкурентов. В частности, инновационная система полного привода подразумевает две разделённые муфты. В результате, даже во время движения по абсолютному бездорожью, машина сможет закрепиться двумя колёсами в грунте, когда остальные два находятся в воздухе. Это актуально при поездках по каменистым или обледенелым поверхностям. Новинка уже поступила в дилерские центры страны. Каждый желающий может пройти тест-драйв.