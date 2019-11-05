Компания Toyota представила новый компактный кроссовер Raize, предназначенный для продаж на родном для марки японском авторынке. Первые экземпляры новинки уже добрались до дилеров. Реализация «паркетника» стартует в ближайшее время.

Автомобиль спроектирован инженерами Toyota и дочернего бренда Daihatsu. В качестве архитектуры для новинки использована платформа DNGA, на которой ранее был разработан концепт-кар Daihatsu Rocky.

Длина серийного кроссовера составляет 3995 мм, ширина – 1695 мм, а объем багажного отделения равен 369 литрам, что является самым большим показателем в классе.

В интерьере Toyota Raize имеется цифровая «приборка», современная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и сиденья с выраженной боковой поддержкой.

Под капотом кроссовера установлен 1-литровый турбированный агрегат 1KR-VET, мощность которого пока не объявлена. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор D-CVT. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость новинки в Японии составляет от 1 миллиона 679 тысяч иен или 996 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию будут просить от 2 миллионов 282 тысяч 200 иен или 1 миллион 355 тысяч рублей.

В будущем новый Toyota Raize может появиться и на рынках других стран, кроме Японии, преимущественно расположенных в Азии и Южной Америке.