Toyota Camry вышла в полноприводной модификации

Компания Toyota сообщила о выходе новой модификации седана Camry. Новое поколение для легковушки принесло систему полного привода, которой смогут насладиться представители североамериканского рынка.

Разработчики рассказали, что в автомобиле была реализована популярная схема, подразумевающая подключение задней оси с помощью электромагнитной муфты. Таким образом, на задние колёса передаётся до половины крутящего момента. Стоит отметить, что полноприводная модификация будет доступна только в комплектации с мотором на 2,5 литра, который в американской версии форсирован до 205 лошадиных сил. Двигатель сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней.

Нельзя не сказать, что аналогичная система полного привода установлена в машину RAV4 и зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Что касается нового Camry, то с системой полного привода машина стала тяжелее. Реальные продажи новинки стартуют уже через полгода.