Tesla рассказала о количестве заказанных пикапов Cybertruck

Представители американской компании Tesla рассказали о том, что уже получили более 2 тысяч предварительных заказов на новый электрокар модели Cybertruck, который дебютировал в конце прошлой недели.

Напомним, что ранее директор компании Илон Маск заявил, что 42 процента заказчиков выбрали автомобили с двумя моторами, 41 процент — с тремя моторами, и только 17 процентов решили придерживаться классических решений и заказали электрокар с одним силовым агрегатом.

Стоит отметить, что вокруг новых транспортных средств американского бренда разыгрался настоящий ажиотаж, хотя никаких рекламных кампаний фирма не проводила. Стартовая цена модели в Америке составляет 39 тысяч 900 долларов. Для того, чтобы зарезервировать автомобиль, необходимо переплатить сумму в 100 долларов.

Преимуществом данной модели является то, что она стала первой в истории бренда в форм-факторе пикапа. Сам кузов изготовлен из высококачественной стали, которая используется для производства космических ракет компанией SpaceX. На передней панели установлен шикарный сенсорный экран для управления основными функциями системы мультимедиа. Помочь автовладельцу в управлении способна фирменная система автоматики и камеры кругового обзора.

В продажу новинка выйдет не только с одним, но и с двумя и тремя моторами, а также системой полного привода. Ожидается, что первые клиенты свои транспортные средства начнут получать уже через полтора года.