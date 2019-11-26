Subaru отзывает в России 750 автомобилей

Представители компании Subaru сообщили о том, что на отечественном рынке стартует кампания по отзыву транспортных средств бренда. Всего условиям акции соответствует 7 тысяч 442 автомобиля.

Отмечается, что под отзыв попадают такие модели, как Impreza, G4, G5, Forester и другие, которые реализовывались в течение последних двух лет. Эту информацию уже подтвердили представители профильного ведомства Росстандарт.

Как оказалось, причиной отзыва является обнаруженная ошибка в программном обеспечении блока управления силовым агрегатом. В некоторых случаях это может привести к короткому замыканию, что является небезопасным для здоровья и жизни пассажиров транспортного средства и для других участников движения. Кроме того, некоторые автомобили оснащены электроникой, в которой с большой вероятностью могут перегореть предохранители, что приведет к полной остановке силового агрегата. Причём случиться это может посреди дороги, что аварийно опасно.

Дилеры уже занят обзвоном всех покупателей, дабы сообщить о необходимости отправиться в ближайший сервисный центр для проведения диагностики и бесплатного ремонта.