Стало известно, когда начнётся выпуск российских электрокаров

Первым электрифицированным автомобилем российского происхождения станет машина Zetta. Её серийное производство начнётся уже в первом квартале будущего года. В настоящий момент завершается процедура сертификации. Эту информацию подтвердили в Министерстве промышленной торговли.

Напомним, что марка Zetta подразумевает первый отечественный полностью электрифицированный автомобиль. Местом для производства серии выбран завод в Тольятти. Машина будет иметь трёхдверную модификацию и компактные габариты, что сделает её удобной для городского использования.

В среднем, в год планируется выпускать более 15 тысяч транспортных средств с электромоторами. Помимо отечественных, начнутся зарубежные продажи модели. Стоимость авто составит 450 тысяч рублей. Особенности доступных комплектаций пока не раскрываются.