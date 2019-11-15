Спрос на премиальные автомобили в России увеличился

Представители профильного статистического ведомства сообщили, что во втором осеннем месяце на отечественном рынке было реализовано более 14 тысяч новых автомобилей из премиум-класса. Результат почти на 9 процентов больше, чем успехи за аналогичный месяц 2018.

Как оказалось, на первом месте среди премиальных 3 тысячи 787 покупателей и чистый прирост составил 15 процентов. На втором месте находится бренд BMW с результатом в 3 700 экземпляров. Прирост в этом случае составил 19 процентов. Около 2 тысяч машин реализовала компания Lexus с приростом в 11 процентов. В лидеры продаж также пробились такие торговые марки, как Audi и Land Rover. Хотя последний бренд показал отрицательную динамику почти в 3 процента.

Напомним, что не так давно была опубликована информация о том, что стоимость на премиальные автомобили постепенно растёт, несмотря на то, что динамика роста спроса сокращается.