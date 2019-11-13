Спорткары Alfa Romeo покидают мировой рынок

Представители концерна Alfa Romeo сообщили о том, что они решили отказаться от итальянских спорткаров в пользу производства паркетников.

Данную информацию подтвердили официальные лица бренда. Дело в том, что совсем недавно фирма пересмотрела план развития на ближайшие годы и оценила объемы затрат для глобализации производства кроссоверов. На основании полученных данных было принято решение постепенно отказаться от изготовления спорткаров, и сконцентрировать всё внимание и финансовые возможности на паркетниках. Как оказалось, ситуация коснётся даже незавершённых проектов, в частности, суперкаров модели 8C и GTV, анонс которых состоялся ещё в прошлом году. Модели на конвейер так и не встанут.

В настоящий момент компания Alfa Romeo не сильно преуспела в плане создания кроссоверов. На её счету находится всего одна модель Stelvio. Однако, через полтора года планируется выход ещё одного паркетника Tonale, а также некого «городского автомобиля». В первом случае машина будет комплектоваться гибридной силовой установкой, которую можно будет заряжать с помощью стандартной электросети, во втором случае представитель сегмента SUV получит полностью электрифицированный силовой агрегат.