Состоялась премьера первого кроссовера бренда Aston Martin

Сегодня на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась официальная презентация нового кроссовера модели DBX, который стал первым в истории марки Aston Martin.

Наконец-то были раскрыты все технические особенности модели. Машина получит шикарную светотехнику из диодов, а также капот с ребристой поверхностью и светящейся фирменной эмблемой. Кроме того, авто выделяется массивной решёткой радиатора. В салоне будет красоваться шикарный тачскрин на 10.25 дюймов, предназначенный для управления системой-мультимедиа. Кроссовер получит панорамную крышу, климат-контроль на три зоны, виртуальную приборную панель, а также камеру кругового обзора.

В базовой модификации паркетник будет иметь подвеску адаптивного типа и активную опцию для предотвращения сильных кренов. В зависимости от типа дорожного покрытия, клиренс будет уменьшаться или увеличиваться в диапазоне 5 сантиметров.

Под капотом машины будет располагаться мотор на 4 литра с мощностью в 550 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней автоматического типа. С места до 100 километров в час машина способна разогнаться всего за 4.5 секунды. Максимальная же скорость движения ограничена показателем в 291 километр в час. Сборка новых кроссоверов будет начата в Южном Уэльсе. Сколько будет стоить паркетник – пока неясно.