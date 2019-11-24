Смешивать разные моторные масла можно. Но есть нюансы

Одним из самых популярных вопросов в Сети среди автомобилистов после, пожалуй, необходимости прогревов зимой и выбора моторных масел, является: «можно ли смешивать минеральные, полусинтетические и синтетические моторные масла?».

С необходимостью доливки масла в двигатель рано или поздно сталкивается практически каждый водитель. Особенно актуальна эта проблема в дороге в случае утечки.

Главное правило в такой ситуации: лучше любое моторное масло, чем его отсутствие. В чрезвычайной ситуации нет возможности выбирать между маслами, поэтому если машина каким-то чудом добралась до сервиса с утечкой, необходимо залить любое масло и попытаться доковылять до ближайшего автосервиса, где все масло из двигателя сольют, а затем мотор промоют, пишет «РГ».

При этом риск того, что из-за разных типов присадок произойдет химическая реакция, которая разрушит резиновые «сальники», а также приведет к коррозии и закоксовыванию, будет зависеть от того, сколько другого масла будет долито. Обычно долив не более 10% «чужого» масла не несет никаких последствий для деталей двигателя. В случае, если необходим больший долив, то нужно решаться и на него, поскольку работа двигателя «на сухую» значительно хуже, чем со смешанными маслами.

По возможности эксперты рекомендуют доливать масла одинакового производителя из-за схожести присадок, а также стараться повышать качество масла доливом, например в минеральное – полусинтетики, а в полусинтетику – синтетики.