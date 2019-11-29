Skoda опубликовала изображение нового лифтбека Rapid

Чешский автомобильный производитель опубликовал в сети очередной тизер для ожидаемого лифтбека модели Skoda Rapid второго поколения.

Судя по изображению, новый автомобиль получит весьма оригинальную светотехнику. Фары имеют стреловидную форму, внутри них будут встроены ходовые огни. Кроме того, машину будет дополнять новая решётка радиатора. L-образные фонари будут разделены на две секции, что делает переднюю часть кузова более стильной и несколько агрессивной.

Напомним, что премьера автомобиля второго поколения для глобального рынка состоится в конце текущего года в России. Пока что все технические характеристики машины держатся в тайне. Цены для отечественного рынка будут объявлены ближе к самому мероприятию.