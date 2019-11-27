Skoda наладила производство электромобиля Citigo-e IV

Торговая марка Skoda сообщила о старте работы конвейера с первым в истории фирмы электрокаром модели Citigo-e IV.

Напомним, что автомобиль будет продаваться с электродвигателем мощностью в 83 лошадиные силы. С места до первой сотни авто сможет разогнаться за 12.3 секунды. Это далеко не самый высокий показатель, однако, учитывая ориентацию на использование в городских условиях, на большее водитель, выбирая машину этого сегмента, не должен и рассчитывать. Преимущества электрокара совсем не в динамике. Так, запас хода на одном заряде аккумулятора составит 260 километров.

Сообщается, что объём багажника составит от 250 до 923 литров. В салоне поместится четыре взрослых человека. В базовое оснащение будут входить высококлассные светодиодные ходовые огни, противотуманки, подушки безопасности, а за дополнительные деньги машина будет укомплектована несколькими ассистентами для водителя.

На рынке Германии автомобиль будет продаваться по цене от 20 тысяч 950 евро.