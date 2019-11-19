Самый доступный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом

Компания Kia опубликовала отчет о своих продажах на рынке Китая, согласно которому в октябре абсолютным бестселлером марки в «Поднебесной» стал удешевленный кроссовер Kia Sportage. Объем реализации этой модели за предыдущий месяц составил 8 тысяч 760 единиц.

Напомним, что данная модель создана специально для КНР. Автомобиль спроектирован на архитектуре третьей генерации Sportage, которая продавалась в России в период с 2010 по 2015 год.

Одним из главных секретов популярности удешевленного «Спортейджа» в Китае является его цена. За «паркетник» просят от 108 тысяч 900 юаней или 990 тысяч рублей по текущему курсу.

В качестве двигателя автомобиль задействует 2-литровый атмосферный мотор, мощность которого составляет 161 лошадиную силу. Кроме него для покупателей этой модели доступен 140-сильный 1,4-литровый турбомотор. В паре с «атмосферником» трудится 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат». Турбированному агрегату положен 7-скоростной «робот».