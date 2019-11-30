Самый дешевый «паркетник» Toyota пользуется ажиотажным спросом

Компания Toyota отчиталась о результатах продаж своего нового и самого доступного в линейке «паркетников» автомобиля – модели Yaris LX. Новинка вышла в продажу в конце октября. Спустя месяц после старта реализации этой модели количество предзаказов, собранных на Yaris LX, составило почти 11 тысяч единиц.

Кроссовер разработан на платформе удлиненного хэтчбека Yaris L, но имеет ряд отличительных особенностей в дизайне. Новинка оснащена 6-угольной радиаторной решеткой, переработанной оптикой, а также другими бамперами. Из других отличий: обвес из некрашеного пластика, расширители колесных арок и увеличенный дорожный просвет.

Приводит в движение Toyota Yaris LX 1,5-литровый атмосферный мотор, выдающий 107 лошадиных сил. Пару ему составляет бесступенчатый вариатор Aisin. Привод – только передний.

Стоимость новинки в Китае стартует с отметки в 89 тысяч 800 юаней или 810 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию этой модели в «Поднебесной» просят 103 тысячи 800 юаней или 938 тысяч рублей по текущему курсу.