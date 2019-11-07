Самый дешевый кроссовер Hyundai вышел в продажу в США

Компания Hyundai вывела на североамериканский авторынок свой самый бюджетный в линейке кроссовер – модель Venue. Напомним, что презентация этого «паркетника» состоялась ещё весной этого года. С тех пор автомобиль уже успел выйти на индийский и корейский рынки.

Уже в стартовой комплектации Hyundai Venue оснащается шестью подушками безопасности, 17-дюймовыми колесами, мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем и комбинированной отделкой салона.

Приводит в движение самую доступную модель Hyundai в линейке SUV 1,6-литровый атмосферный агрегат, выдающий 123 лошадиные силы. Связку ему составляет бесступенчатая трансмиссия SmartStream IVT.

Стоимость новинки на рынке США начинается с отметки в 18 тысяч 345 долларов или 1 миллион 172 тысячи рублей. За «топовую» комплектацию просят 20 тысяч 50 долларов или 1 миллион 280 тысяч рублей по текущему курсу.