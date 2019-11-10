Салон корейского конкурента BMW X5 скинул камуфляж

Папарацци из корейского издания «Bobaedream» опубликовали первые шпионские фото интерьера нового внедорожника Genesis GV80 без камуфляжа. Предполагается, что в своем сегменте новинка составит конкуренцию немецким премиальным моделям, таким как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

На выложенном в Сеть снимке запечатлена передняя панель нового GV80, вместо с которой можно рассмотреть 2-спицевое рулевое колесо с металлической вставкой, массивный центральный тоннель и выдвижной дисплей «мультимедии».

Прототип, салон которого оказался в кадре, укомплектован аналоговой «приборкой», но, по слухам, продавать с такой панелью GV80 будут только в Корее, а на других рынках новинка получит цифровую версию. Традиционный селектор трансмиссии в новом внедорожнике от Genesis сменится на шайбу.

Техническое оснащение новинки уже известно. Приводить в движение новый Genesis GV80 будут 2,5-литровый турбомотор на 280 лошадиных сил, 3,5-литровый наддувный агрегат на 380 «скакунов» и 280-сильный рядный «дизель».

Связку всем составит новейшая 8-диапазонная роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями.

Официальная презентация кроссовера состоится до конца 2019 года.