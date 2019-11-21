С начала года ОСАГО подешевело

Официальные представители российского Союза автостраховщиков сообщили, что с начала текущего года стоимость автогражданки сократилась на 5.3 процента. В настоящий момент средняя цена страховки составляет 5 тысяч 400 рублей.

Кроме того, были приведены статистические данные и в отношении выплат. Так, указано, что средняя сумма компенсации составляет 68 тысяч рублей и наблюдается прирост в 2,7 процента. Кроме того, увеличилось количество продаж полисов. В настоящий момент в России зарегистрировано более 33 миллионов 300 тысяч экземпляров ОСАГО.

Стоит отметить, что тенденция снижения стоимости наблюдается, начиная с января. Однако, в случае принятия очередных поправок в рамках реформирования системы автострахования, велик риск резкого увеличения стоимости полиса. Дело в том, что в силу вступят новые коэффициенты, которые позволят экономить на полисе только тем, кто имеет безупречную водительскую историю и большой опыт за рулём.