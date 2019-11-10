«Русский Прадо» получит абсолютно новый двигатель

Проект следующего поколения УАЗ «Патриот», окрещенного «Русским Прадо», продолжает обрастать новыми подробностями. Согласно информации, предоставленной генеральным директором Ульяновского автозавода Русланом Горевым в интервью корпоративному изданию «Мотор ЗМЗ», этот внедорожник получит абсолютно новый силовой агрегат.

В качестве этого двигателя выступит 2,3-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, выдающий 150 или 170 лошадиных сил в зависимости от версии.

Предполагается, что несмотря на заметно улучшенное оснащение стоимость «Русского Прадо» останется достаточно демократичной и составит порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей. Производство этой модели должно стартовать уже в 2020 году.

Кроссовер получит независимую подвеску спереди и полузависимую пружинную сзади. Автомобиль постараются сделать максимально безопасным для пассажиров и пешеходов. Объем инвестиций в данный проект составит порядка 7 миллиардов рублей.