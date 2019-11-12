Россияне поддерживают превышение скорости

Недавно проведённые социологические опросы подтвердили факт того, что многие отечественные автомобилисты поддерживают превышение скорости на дорогах. Один из информационных порталов не так давно опубликовал данные о проведённых статистических исследованиях.

Согласно опросу, 84 процентов россиян полагают, что превышение скорости как собственное, так и другими участниками движения, не приведут к аварийным ситуациям и возникновению дорожно-транспортных происшествий. Очевидно, эта статистика озвучивает мнение большинства автомобилистов, которые выступают за запрет отмены нештрафуемых 20 км/ч. Отметим, что он был введён несколько лет назад из-за того, что на тот момент функционал камер не позволял производить фиксацию с большей точностью.

Согласно опросу, около 36 процентов респондентов высказались против возможных штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. Ещё 16 процентов относятся к этому скорее отрицательно, чем положительно. Согласно статистике, поддерживают нарушение скоростного режима большей частью мужчины.

Интересно, что сведения ГИБДД говорят абсолютно об обратном. Согласно их статистике, к самым серьёзным столкновениям приводят именно нарушения скоростного режима.