Россияне систематически получают недолив топлива

Чиновники рассказали, сколько автозаправочных станций в стране не доливают топливо своим клиентам. И, результаты далеки от утешительных.

Как оказалось, после проведённых исследований почти 2/3 всех автозаправочных станций не доливают топливо своим покупателям. Эти данные подтвердили представители Министерства промышленной торговли. В соответствии с установленными нормами, в каждом случае недолив составляет в 2-3 раза больше от допустимого минимума. Другими словами, водителей практически обворовывают.

Напомним, что впервые о серьёзном недоливе на АЗС страны завил президент России ещё 4 года назад. С тех пор по территории всей Федерации регулярно проводились рейды с целью определить реальные показатели недолива. Подозрения были подтверждены фактами. Одновременно с этим, была и ещё одна проблема – некачественное топливо. И если с этим ситуация немного стабилизировалась, то недоливать продолжают по всей стране.