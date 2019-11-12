Россия готова поддерживать беспилотники

Отечественные испытатели беспилотных транспортных средств могут получить серьёзную государственную поддержку. Данный законопроект уже был разработан представителями Министерства промышленной торговли.

Согласно разработанным документам, дело касается только российских испытательных лабораторий, которые планируют тестировать или уже тестируют свои беспилотные транспортные средства. Министерство предлагает компенсировать все 100 процентов затрат, которые идут на испытания новых технологий. Законодатели подчеркнули, что считают внедрение беспилотных транспортных средств одним из главных перспективных направлений на территории нашего государства, соответственно, готовы оказать всю необходимую помощь в проведении экспериментов.

Минпромторг также отметил, что для многих испытательных лабораторий их законопроект станет настоящим спасением. Дело в том, что в настоящий момент тестирование беспилотников на полное соответствие обязательному техническому регламенту Таможенного союза и правилам организации объединённых наций –весьма дорогостоящая процедура, которая требует приобретения специального оборудования и прочих расходов.

Из-за этого многие производители беспилотников не могут заключить договор с лабораториями для проведения оценки. Стопроцентное субсидирование должно обеспечить снижение стоимости услуг.